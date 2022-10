A la administración le quedó la sensación de que intentó complacer a la oposición con tal de que le aprobaran el proyecto. Para el CD, en cambio, las versiones sobre la destinación de los recursos fueron “erráticas” y eso los llevó a no embarcarse en la venta.

Pelea en redes

Quintero publicó un hilo, muy a su estilo, con 21 puntos sobre la venta de UNE y la historia del negocio. De inmediato, las redes explotaron y de todos lados le llegaron respuestas. La más contundente, quizá, fue la de Marc Eichmann, presidente de UNE cuando la empresa se fusionó con Millicom, entre 2014 y 2015.

Eichmann entró con toda señalando que Quintero no tiene siquiera clara la fecha de la fusión: “La fusión de UNE se dió en 2014 y 2015, el alcalde aún no logra ni tener los datos claros”.

Pero el argumento central se basó en que el alcalde dijo que si no se venden las acciones y se vence la cláusula del patrimonio público, que caduca en 2024, la ciudad perdería 3 billones de pesos. Eichmann le responde: “Es absolutamente falso que si no se ejerce la cláusula se pierden 3 billones de pesos. EPM estimó el valor entre 2,2 billones y 3 billones. Si usted tiene un carro de 30 millones y no lo vende, ¿pierde 30 millones? No. Sigue siendo dueño del carro que vale 30 millones”.

La polémica jugó un papel preponderante en esta nueva intentona por vender las acciones en UNE, tanto así que el debate quedó en un segundo plano.