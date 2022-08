El alcalde Quintero justificó la nueva utilización de Robocop: “Robocop se convirtió en una herramienta poderosísima en este tema, no solo mejora el tema de basuras en estos puntos sino que también mejora la seguridad de los sectores. Entre las cosas que pasaron con ‘Robocop’ esta semana es que alguien que iba llevando basura y escuchó el mensaje no solo se llevó su bolsa de basura sino que cogió otra que alguien había dejado y se llevó las dos”.

Queda la duda de qué tan eficiente es para controlar que se arroje basura, pues hay que estarlo trasladando de un sitio a otro. También hay incertidumbre sobre si esa labor no podrían cumplirla las cámaras de seguridad que tiene la ciudad.

Frente a las cámaras, los ciudadanos sorprendidos son cuestionados y, con ambages, gagueando, responden que no sabían que esa acción les podía costar una multa de un salario mínimo.

Edwin Muñoz, gerente de la Empresa de Seguridad Urbana, que está a cargo del aparato, dijo que la ciudad cerraría este año con otros 20 como el que ya funciona.

Al Robocop se le ha cuestionado su eficiencia. Nueve meses después de ponerse en funcionamiento, la Alcaldía comentó que todavía estaba en periodo de prueba. Aunque la meta es tener 40, hasta ahora la ciudad solo cuenta con uno.

Durante el Consejo de Gobierno no pasó inadvertida la insistencia de Quintero en cuanto, dijo, la basura la están arrojando sus “opositores políticos”. “A los políticos que utilizan estas estrategias, les digo que critiquen, pero que no ensucien la ciudad”, dijo el alcalde, que no mostró prueba alguna que sustentara su afirmación.

Para solucionar el problema de las basuras, Quintero comentó que se desarrollará una reunión llamada Tacita de Plaza. En ella, para buscar estrategias en la recolección de basuras, participarán la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), el Área Metropolitana y Emvarias.

El alcalde precisó que la ESU está utilizando el llamado Robocop, un robot con cámaras de seguridad, para descubrir a quienes arrojan la basura y los escombros.

En cuanto a Emvarias, la entidad encargada de recoger los residuos sólidos, Quintero anunció que se adelanta la adquisición de 77 vehículos nuevos, de los cuales 14 llegarán esta semana a la ciudad.