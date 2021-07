El pasado jueves, sin previo aviso, un grupo de personas entró a la Universidad de Antioquia. Se apostó en el bloque 9 y, desde entonces, permanece allí acampando. La respuesta de la institución universitaria fue categórica. En un comunicado de prensa, solicitó a quienes “ingresaron de manera abrupta al Campus central que desistan de permanecer allí, especialmente con el ánimo de cuidar su propia salud”. Pese al llamado, al cierre de esta edición, el campamento seguía ahí.

La presencia del grupo no solo pone en riesgo la salud propia, como asegura la universidad, por la pandemia. Según la misma institución, con ellos adentro sería necesario reprogramar los exámenes de admisión, previstos para este 7, 8 y 9 de julio. “La universidad ha hecho público su desacuerdo con ese ingreso no autorizado, que no atendió los procesos debidos de bioseguridad. Hemos enfatizado que esto pone en riesgo el examen de admisión de los próximos días. Tendremos que estar analizando la situación para tomar una decisión al respecto”, indicó William Fredy Pérez, secretario General de la Universidad de Antioquia.

El funcionario recordó que la prueba de admisión ya se había reprogramado una vez. Estaba planeada para el 3 de mayo pero, por consecuencia del tercer pico de la pandemia que azotó al país fuertemente, fue aplazada para esta semana. “Sería lamentable que se tomara una decisión adversa relacionada por la situación del campus. Invitamos a la responsabilidad y madurez de los estudiantes y colectivos, a que reflexionen y ponderen una posible reprogramación del examen”, complementó Pérez.

La prueba de ingreso, según la U. de A., será presentada por 26.279 personas, 19.291 de ellas en Medellín. El secretario advirtió que, de aplazarse por el campamento, en las subregiones no habría problema en realizarla.

Por otro lado, la universidad ha reiterado que no conoce quiénes son las personas que desde el jueves pernoctan dentro del campus. Hasta ahora, se ha limitado a pedir que salgan del lugar para que su presencia, en palabras del secretario general, “no entorpezca las actividades administrativas”.