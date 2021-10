En el momento del nacimiento, Arcón guardó la placenta en una bolsa y amarró el cordón umbilical, pues no tenía los elementos requeridos para cortarlo. Así, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario donde terminó los profesionales en salud terminaron el procedimiento.

La mujer ya tenía contracciones y el tiempo que llevaba en trabajo de parto no permitió que fuera trasladada a un centro asistencia l, sobre todo porque la vivienda está ubicada en una zona de difícil acceso para los vehículos. Por lo menos cinco minutos duró el apoyo del patrullero a la madre, quien tuvo un niño al que llamaron Juan Pablo.

Dos casos en una semana

Este es el segundo caso que se conoce en los últimos ocho días sobre partos que tienen lugar fuera de centros asistenciales en la ciudad. El pasado 30 de septiembre se conoció el caso de Luis Fernando López Escobar, un taxista que ayudó a nacer a Salomé, una niña que no esperó a llegar al hospital para asomar su cabeza en este mundo.

El conductor cuenta que recogió a dos mujeres, una de ellas en labores de parto, y comenzó a recordar y a aplicar lo vivido cuando ayudó a traer al mundo a su hija mayor, además de sus conocimientos como enfermero de combate cuando hizo parte del Ejército Nacional hace 33 años.

Publicidad

A la altura de la calle 63 entre carreras 49 y 50 , sector de Prado Centro, la pasajera dijo que ya no aguantaba más y que la bebé estaba por nacer y el taxista no dudó en ayudar: “Yo paré el carro y fui a la parte posterior. Saqué el botiquín y me puse guantes. ¡Y claro, ya la niña tenía la cabecita afuera! Terminé de sacarla, le giré el cuerpecito, según las instrucciones que uno medio sabe, le quité el cordón del cuellito y arranqué con ella para el San Vicente”. Logró llevar a madre e hija sanas y salvas al hospital.