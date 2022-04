Adrián Delgado Cuartas, integrante del equipo de trabajo de la corporación, explicó que aunque no desarrollan actividades que generen aprovechamiento económico, sí tienen varias iniciativas de emprendimiento social con las cuales cumplen una múltiple misión: sostener la sede y los proyectos, empoderar a la comunidad, generar tejido social e integrar a distintas organizaciones (la corporación agrupa a siete).

Específicamente, una de ellas es la imposibilidad que tiene la corporación para vender o prestar servicios que generen “aprovechamiento económico de manera privada y por fuera de la destinación del inmueble”, que no es otra que fortalecer las organizaciones sociales y ejecutar actividades, planes o programas que contribuyan al desarrollo humano.

Delgado sostuvo que, en efecto, tendrán que cerrar el espacio porque no quieren generar una confrontación con el Municipio, pero lamentó que este no sea tenido en cuenta como parte de su razón de ser como corporación. De hecho, contó que los vecinos del sector van y consumen en este para apoyar el sostenimiento de la entidad.

En parte porque derribaron una pared divisoria en donde funciona el telecentro y pusieron a “funcionar una unidad productiva (restaurante)”, sobre la cual se solicitó el cierre, porque en las sedes de la secretaría no está permitida la preparación permanente de alimentos.

El café cultural fue inaugurado hace poco, como una forma de obtener un mínimo de recursos para subsistir como corporación, en especial tras los efectos de la pandemia. Pero, el 29 de marzo pasado, la Secretaría de Participación les pidió que lo cerraran porque lo consideran una actividad comercial prohibida en el contrato, dijo Delgado. La posición de la corporación es que el sitio es una figura de emprendimiento social que no se contradice con los fines de Picacho con Futuro.

Se sienten abandonados

El otro requerimiento que hizo la Alcaldía fue restituir a su estado original un espacio que les dieron permiso de modificar, pues en consideración de la administración municipal se extralimitaron con la reforma. Se trata de una zona verde a la entrada de la sede que fue convertida en piso duro.

Delgado explicó que este espacio se creó para desarrollar actividades culturales y que al lado se instaló una huerta comunitaria que aunque está en sus inicios también se proyectaba como una forma de contribución al desarrollo integral de los vecinos del sector, pues allí también funcionan talleres relacionados con alimentación.

Aunque la corporación reconoce que, si se mira estrictamente, habrían contrariado las normas establecidas en el contrato, no se salieron de su misionalidad. También sienten que no los escucharon para encontrar una solución viable y que no están teniendo en cuenta sus necesidades.

Por ello, no quieren firmar el nuevo contrato de comodato con las mismas reglas, sino bajo cláusulas que les permitan desarrollar actividades como las denominadas de emprendimiento social, entre las que estarían el café cultural, el ropero y hasta la huerta.

Por el momento, la Alcaldía manifestó que dicho contrato se vence a finales de mes y que no puede renovarse hasta que pase la ley de garantías.

Mientras tanto, la corporación, dijo Delgado, siente que aunque ha habido diferencias y falta de apoyo en otras administraciones, esta es la que menos apoyo les ha brindado y que no ha tendido puentes para un trabajo conjunto, que les permita seguir liderando las estrategias que hoy les da el reconocimiento como una de las organizaciones sociales más relevantes de la ciudad