Volverán a desinfectar la Plaza Minorista por brote de covid-19

Tras la afectación que sufrieron los productores agrícolas y los tenderos de barrios por el cierre de la Plaza Minorista, debido a que allí se reportaron casos de la covid-19 el pasado martes, la Alcaldía de Medellín anunció que servirá de enlace para abastecer a los comerciantes y se llevará a cabo una segunda jornada de desinfección en la central de abastos.

A través del programa Huertas para el Abastecimiento de la Secretaría de Inclusión Social, la administración pretende mantener una fuente de ingresos para las familias campesinas durante la contingencia.

Es por eso que este miércoles la meta es distribuir 800 kilos de productos en tiendas de barrio y restaurantes de Medellín. Incluso, la alcaldía señaló que durante la primera semana de abril se apoyó la comercialización de siete toneladas.

“Debido al cierre de la Minorista, desde la unidad de seguridad alimentaria estamos trabajando para que los productores que llevaban sus productos a esa plaza tengan lugar en las tiendas de barrio”, expresó Mónica Gómez, secretaria de Inclusión Social.

Por otro lado, el alcalde Daniel Quintero lamentó que más de 15.000 personas se quedaron sin trabajo de manera temporal mientras se adelantan las labores de desinfección en la Minorista.

El mandatario reveló que las detecciones se pudieron hacer gracias al uso de tecnología e inteligencia artificial, aunque no explicó en detalle cómo funciona ese resultado de predicción que llevó al cierre de la plaza.

La administración llevará a cabo una segunda jornada de desinfección en el lugar, lo cual permitirá decidir si puede reabrirse o no. Sin embargo, Quintero subrayó que “si los empleados no utilizan tapabocas y cumplen las condiciones mínimas de bioseguridad”, la plaza no volverá a funcionar en medio de la pandemia.

