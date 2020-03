Pico y cédula para mercar en estos municipios de Antioquia

Con el fin de que los supermercados no se congestionen por la afluencia de personas que buscarán abastecerse durante esta cuarentena nacional por el covid-19, algunos municipios antioqueños, sobre todo del Oriente, comenzaron a implementar la medida del pico y cédula, que define según el último dígito del número de identificación de cada persona, quién puede salir a comprar alimentos y otros elementos.

El gobernador Aníbal Gaviria explicó que cada localidad tiene autonomía para tomar este tipo de decisiones y de imponer sus reglas, por lo cual las mismas no aplican para todos los municipios.

Publicidad

Puede leer: En Antioquia ya son 52 personas contagiadas de coronavirus

El mandatario subrayó que si no se ha expedido una medida que unifique a todo el departamento, es porque están a la espera de que el Gobierno Nacional decida si pondrá esta restricción en todo el país.

Por ahora, en el Valle de Aburrá, Envigado y Copacabana han implementado el pico y cédula. A continuación está al detalle las reglas para mercar que rigen en los municipios que han reportado la medida.

Le puede interesar: Nuevas medidas de EPM en beneficio de usuarios por crisis del covid-19

Publicidad

Envigado (de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.):

Lunes: 1, 2 y 3

Martes: 4, 5 y 6

Miércoles: 7, 8 y 9

Jueves: 0, 1 y 2

Viernes: 3, 4 y 5

Sábado: 6, 7 y 8

Domingo: 9 y 0

Sabaneta (de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.):

Publicidad

Lunes: 1, 2 y 3

Martes: 4, 5 y 6

Miércoles: 7, 8 y 9

Jueves: 0, 1 y 2

Viernes: 3, 4 y 5

Sábado: 6, 7 y 8

Domingo: 9 y 0

Copacabana (7:00 a.m. a 6:00 p.m.):

Publicidad

Lunes: 0, 1 y 2

Martes: 3, 4 y 5

Miércoles: 6, 7 y 8

Jueves: 9, 0 y 1

Viernes: 2, 3 y 4

Sábado: 5, 6 y 7

Domingo: 8 y 9

Bello

Lunes: 0, 1 y 2

Martes: 3, 4 y 5

Miércoles: 6, 7 y 8

Jueves: 9, 0 y 1

Viernes: 2, 3 y 4

Sábado: 5, 6 y 7

Domingo: 8 y 9

Rionegro:

Lunes: 0 y 1 de 7:00 a.m. a 12:00 m. / 2 y 3 de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Martes: 4 y 5 de 7:00 a.m. a 12:00 m. / 6 y 7 de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Miércoles: 8 y 9 de 7:00 a.m. a 12:00 m. / 0 y 1 de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Jueves: 2 y 3 de 7:00 a.m. a 12:00 m. / 4 y 5 de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes: 6 y 7 de 7:00 a.m. a 12:00 m. / 8 y 9 de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sábado: 0, 1 y 2 de 7:00 a.m. a 12:00 m. / 3 y 4 de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Domingo: 5, 6 y 7 de 7:00 a.m. a 12:00 m. / 8 y 9 de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Marinilla:

Lunes: 1 y 2 de 7:00 a.m. a 12:30 a.m. / 3 y 4 de 12:30 p.m. a 6:00 p.m.

Martes: 5 y 6 de 7:00 a.m. a 12 a.m. / 7 y 8 de 12:30 p.m. a 6:00 p.m.

Miércoles: 9 y 0 de 7:00 a.m. a 12 a.m. / 1 y 2 de 12:30 p.m. a 6:00 p.m.

Jueves: 3 y 4 de 7:00 a.m. a 12 a.m. / 5 y 6 de 12:30 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes: 7 y 8 de 7:00 a.m. a 12 a.m. / 9 y 0 de 12:30 p.m. a 6:00 p.m.

Sábado: 2, 4, 6, 8 y 0 de 7:00 a.m. a 12 a.m. / 1, 3, 5, 7 y 9 de 12:30 p.m. a 6:00 p.m.

Domingo: campesinos.

El Retiro (en este municipio la medida es con los dos últimos dígitos):

Lunes: 00 a 09 de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. / 10 a 19 de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Martes: 20 a 29 de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. / 30 a 39 de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Miércoles: 40 a 49 de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. / 50 a 59 de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Jueves: 60 a 69 de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. / 70 a 79 de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Viernes: 80 a 89 de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. / 90 a 99 de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sábado y domingo: restricción general.

La Ceja (de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.):

Lunes: 0, 1 y 2

Martes: 3, 4 y 5

Miércoles: 6, 7 y 8

Jueves: 9, 0 y 1

Viernes: 2, 3 y 4

Sábado: 5, 6 y 7

Domingo: 8 y 9

El Carmen de Viboral (sin horario):

Lunes: 1, 2 y 7

Martes: 3, 4 y 6

Miércoles: 5, 9 y 0

Jueves: 7, 1 y 8

Viernes: 9 y 2

Sábado: 8, 3 y 6

Domingo: 0, 4 y 5

Sonsón (sin horario):

Lunes: 0, 1 y 2

Martes: 3, 4 y 5

Miércoles: 6, 7 y 8

Jueves: 9, 0 y 1

Viernes: 2, 3 y 4

Sábado: 5, 6 y 7 (y cualquier campesino)

Domingo: 8 y 9

Jericó (sin horario):

Lunes: 1, 2 y 7

Martes: 3, 4 y 6

Miércoles: 5 y 9

Jueves: 7, 1 y 8

Viernes: 0, 9 y 2

Sábado: 8, 3 y 6

Domingo: 0, 4 y 5

Apartadó:

Lunes: 1 y 2 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. / 2 y 3 de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Martes: 4 y 5 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. / 6 y 7 de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Miércoles: 8 y 9 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. / 0 y 1 de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Jueves: 2 y 3 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. / 4 y 5 de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Viernes: 6 y 7 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. / 8 y 9 de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sábado: 0 y 1 de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. / 2 y 3 de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. / 4 y 5 de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Domingo: 6 y 7 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. / 8 y 9 de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Támesis

Lunes: 1 y 2

Martes 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Sábado: y domingo: población rural

Jardín

Lunes: 1 y 2

Martes 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Sábado: y domingo: población rural

Amagá

Lunes: 1 y 2

Martes 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Sábado: población rural

Domingo: restricción para todos

Caramanta (9:00 a.m. a 12:00 m)

Lunes: 0 y 1

Martes: 2 y 3

Miércoles: 4 y 5

Jueves: 6 y 7

Viernes: 8 y 9

Sábado y domingo: solo habitantes de la zona rural.