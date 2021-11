La advertencia del personero se produce luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegurara en una rueda de prensa el pasado lunes 22 de noviembre que el Municipio no descarta restringir la movilidad a las personas que no se han vacunado.

“Si la cosa se agrava”, advirtió, “vamos a ponerles toque de queda a los que no se vacunaron. Vacunarse o no vacunarse es una decisión personal, nosotros no nos metemos en eso. Pero si el problema de contagios llegara a aumentar y estuviera concentrado en los no vacunados nosotros pondríamos restricciones sobre ellos”, dijo Quintero.

Al cierre de la jornada del pasado lunes, Antioquia cerró con un reporte de 518 casos nuevos, de los cuales el 81,8 % (es decir, 424) se concentraban en Medellín.

En materia de vacunación, aunque cerca de 3,3 millones de personas han sido vacunadas en el municipio, solo 1,5 millones tienen el esquema completo.

Publicidad

Finalmente, el personero Vivas agregó que, por ahora, ese órgano de control no ha recibido ni tenido conocimiento de un plan para imponer esas restricciones por parte de la Alcaldía.

“Vamos a analizar muy bien la propuesta, que solo hemos conocido a través de medios de comunicación”, dijo. “En principio, si bien es una medida de salud pública, consideramos que es excesivo limitar el derecho a la locomoción de los ciudadanos” señaló.