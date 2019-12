Inflexión: un parque para homenajear a las víctimas

En el extinto edificio Mónaco existía una escultura del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, titulada “La Nueva Vida”, de la que hasta el año pasado se dijo que sería instalada en el Parque Inflexión. No obstante, sobre el destino de esta obra que hoy está en poder de la Policía tras el proceso de extinción de dominio al inmueble, los vecinos del nuevo espacio prefirieron que no quede en el lugar, pues la idea del memorial es rendir homenaje a las víctimas y dicha escultura recuerda a Pablo Escobar. Por ello, prefirieron pasar la página de esa historia. La Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín confirmó en noviembre pasado que la obra no estará en Inflexión.