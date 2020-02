¿Se salvará el Parque Biblioteca España?

Cuatro parques cuya construcción fue contratada por la EDU están en pleitos judiciales por problemas de construcción, diferencias contractuales o garantías. Uno de ellos es La Ladera, donde hay tres demandas: dos del contratista AIA contra la EDU por presuntos desequilibrios en contratos; y otro donde EDU reclama garantías y declara siniestro. En el parque biblioteca del Doce de Octubre hay dos procesos de la EDU en contra del contratista (consorcio Fronpeco) con pretensiones por $338 millones y $1.217 millones, respectivamente. Y en La Quintana el constructor demandó a la EDU por $1.127 millones.