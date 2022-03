“Los niños estudian dos días a la semana en el colegio y tres en la casa, porque no hay capacidad de profesores. Al único que está no le alcanza para tenerlos todos los días. Por eso salimos a paro”.

Además de la ausencia de maestros, no ha comenzado a operar el servicio de alimentación escolar. Cuenta esta madre que en otras instituciones del municipio ya está activo el restaurante, mientras que en la que estudian sus hijos no hay novedades. La administración dice que apenas comenzará la licitación.

La falta de transporte escolar y la mala infraestructura también aquejan a esta institución. Aunque la vereda queda a media hora de la cabecera municipal, hay estudiantes que deben recorrer a pie hasta una hora y media para llegar a clase. Eso, afirma Rodríguez, es inconcebible.

Durante la jornada de este viernes, los afectados por esta situación lograron conciliar algunos puntos con la Gobernación. Por ese motivo levantarán el cese de actividades y retornarán a las aulas el próximo lunes. La respuesta de la administración local ha sido menos inmediata, según el testimonio conocido.

“Estaremos pendientes para que lo acordado se cumpla. Esperamos que no sea contentillo: no puede ser que un niño tenga que estar estudiando en la casa porque no tiene condiciones suficientes”, concluye Rodríguez.