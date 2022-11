Esta reducción afectaría dramáticamente no solo los planes de expansión de la principal institución universitaria del distrito sino su calidad educativa, pues decenas de profesores tendrían que ser despedidos. Además, pondrá en pausa los planes de renovación de equipos tecnológicos de una institución de educación pública que ha sido referente en el país, pues fue la primera en ser acreditada y re acreditada en calidad hasta el 2028. De hecho, una de las consecuencias que temen los empleados de carrera del ITM es que esta reducción en el presupuesto pueda dar lugar a una suspensión de esa acreditación.

Ante el descontento de estudiantes y empleados, Quintero no ha dado cara. Durante la primera semana del paro, representantes de estudiantes y de maestros buscaron que el alcalde los recibiera, pero a última hora el alcalde les canceló una cita y en su representación les envió al secretario de Juventud, Santiago Bedoya, y a la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo.

Lo que piden los estudiantes es que se mantenga la asignación presupuestal por cerca de $44.000 millones para el próximo año. Lo que dice Brandon García, representante de los estudiantes ante el consejo directivo del ITM, es que no aceptarán ninguna propuesta que implique la reducción del presupuesto.

“Queremos que Quintero venga y nos dé la cara. El alcalde antes de ser alcalde, cuando estaba haciendo su campaña de gobierno, vino aquí al ITM y a mí, antes de ser representante, me entregó su propuesta de gobierno en la mano. Cuando hacemos campaña sí, ya vamos y buscamos a la gente, pero hoy que la gente lo reclama no viene y no, no nos escucha”.