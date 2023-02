Hay temor en el municipio de Nariño, Oriente de Antioquia, por una orden de ilegales que tiene a los comerciantes en una encrucijada: abrir o no sus negocios. El Clan del Oriente, que opera en esta localidad y en Argelia, ordenó un cese de actividades desde este viernes y que duraría todo el fin de semana.

Un mensaje amenazante, al parecer, firmado por Carlos Alberto Herrera Arcila, alias Camilo, el cabecilla del Clan del Oriente, tiene a los habitantes del municipio encerrados desde la noche del viernes. La población decidió confinarse tras la advertencia lanzada por ese grupo ilegal que señala de “objetivo militar” a quien decida salir a la calle, por eso, el comercio y la vida social se suspendió este fin de semana en esa localidad del Oriente antioqueño.

“Buenas tardes para todos en general. Desde hoy a las 6 p.m. empieza un paro. No queremos ver a nadie en las vías ni en la calle, no nos aremos responsables de todo aquel que no cumpla será declarado adjetivo milita todo estará cerrado cualquier tipo de negocio (sic)”, fue la intimidación que se difundió por todo el municipio.

La Policía Antioquia confirmó que el parte de orden público presenta anormalidad en esa zona. Según información compartida a EL COLOMBIANO, alias “Camilo” estaría intimidando a la población desde ayer viernes para no abrir el sector comercial. El hombre haría parte del Clan del Oriente”, expresaron.