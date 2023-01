“Se hizo el cierre del servicio de hospitalización, pero los pacientes que están en ese servicio permanecen atendidos. El hecho es que el ingreso de nuevos pacientes no será permitido hasta que no se subsanen los hallazgos que generaron el cierre parcial de este servicio”, dijo Torres.

Sentada en un andén ubicado a pocos metros de la portería de la Unidad Intermedia de Manrique, Doris Patricia Rojas Restrepo, habitante del barrio Buenos Aires lamentaba haber tenido que atravesar media ciudad para buscar atención para una cuñada con Sisbén, cuya única esperanza era ser atendida en Metrosalud.

“Nos bajamos a pie hasta Sagrado Corazón, de ahí cogimos el tranvía. Del tranvía nos bajamos en San José y cogimos el metroplús que pasa por la Oriental. Luego subimos hasta aquí”, narró Rojas, lamentando que tras ocho años de obras el oriente de Medellín todavía no tenga una unidad hospitalaria completa.

Con una mirada similar, Gustavo Chica, habitante del barrio Campo Valdés, fue uno de los pacientes que asistió a la Unidad Hospitalaria de Castilla el pasado martes y lamentó no poder acceder al servicio de ortopedia, suspendido en esa sede.

“Yo soy afiliado de Savia Salud y allí me dijeron que en todos los centros de Metrosalud lo atienden a uno, pero parece que no. Yo vine y me dijeron que no hay citas de ortopedia y que debo ir a Belén para que me atiendan”, lamentó Chica, advirtiendo que deberá cruzar toda la ciudad para poder ser atendido.