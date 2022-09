Tal como lo registró este diario en aquel momento, dicha alerta generó malestar entre grupos como Los Chivos y Los Pájaros, quienes ofrecieron hasta $100 millones de recompensa por la cabeza de Rengifo.

Tras recibir varios mensajes y notas de voz amenazantes a través de WhatsApp, Rengifo pidió desde entonces mayor protección. “Que me quieren ver muerto, que me quieren picar, que por hablar tanta ‘mierda’ me voy a hacer matar”, relató el líder en diálogo con este diario aquel mes, refiriéndose al contenido de las intimidaciones que recibió en su celular.