En simultánea, sobre la oreja de Las Vegas que da al centro comercial Punto Clave, otro taxista contrapunteó: “Hay más movimiento. Vengo de Buenos Aires, tomé esta ruta y la he visto bien. Me he ahorrado unos 15 minutos”, dijo Jorge Barrera, quien recomienda que la medida se siga aplicando.

Quienes no estuvieron conformes con la medida pidieron que esta fuera de dos dígitos y no de uno solo, como comenzó a operar el día de hoy. La otra preocupación tuvo que ver con las vías exentas que varían según la jurisdicción: “¿Qué le pasa a uno si va por la Regional, en Medellín, pero luego a la altura de Sabaneta la vía ya no está exenta?”, interrogó un conductor particular que prefirió reservar su identidad.

Estas inquietudes se suman a una más: el llamado cobro por congestión, tema que no se ha definido y que podría regir en algunos municipios y en otros no. Sobre este y los detalles del final de la jornada, conozca más mañana en la versión impresa de EL COLOMBIANO.