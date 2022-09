El estudio también estableció una nueva escala salarial determinada por la definición de grados y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Así mismo, se inició la actualización de los manuales laborales de los nuevos empleos propuestos.

¿Estudio ilegal?

Pese a las posibles bondades que ofrece el estudio, las asociaciones sindicales de Metrosalud apuntaron que en la elaboración del mismo no se cumplió la ley, pues para ellas en una reestructuración de esta magnitud deben ser escuchadas, tal como lo señala el decreto 1083 de 2015. Sin embargo, según Asmetrosalud esto no cumplió.

“No nos oponemos a la modificación de la planta. Pero esperábamos que esto no lo hicieran a espaldas nuestras. Queremos ser garantes ante los trabajadores de que se hizo lo correcto y que lo que surja sea lo que pedimos en la negociación colectiva”, apuntó Gloria Cadavid, vicepresidenta de Asmetrosalud.

Castrillón agregó que el estudio apenas se está dando a conocer porque había que surtir unos procesos de socialización con un comité de rediseño y del cual hizo parte Cadavid como presidenta de la Comisión del Personal, hecho registrado en actas.

“Los empleados oficiales no se tocan, siguen los mismos cargos que hay en la planta. Si bien es cierto que pasamos de 2.012 a 1.997 empleos, las plazas suprimidas corresponden a cargos que ya no son necesarios, sobre todo en lo administrativo. Implementar el estudio no afectará salarios y no generará despidos ni problemas a la prestación del servicio”, aclaró la directiva.

Cadavid reconoció que sí fue designada por su asociación para ser comisionada, pero aún así solo fue a dos de los seis comités. Para hacerlo y conocer lo que iba del documento dijo que debió elaborar dos derechos de petición. “Pero resulta que en julio llevan el estudio a exponerlo ante la junta sin que se conozca su resultado. Por eso dije públicamente que no respondía por él”, agregó.