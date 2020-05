Medellín tiene nuevo espacio para atender 400 habitantes de calle

Este martes la Alcaldía de Medellín entregó un nuevo lugar para la atención de habitantes de calle en la ciudad. En el espacio, ubicado entre Barrio Triste y la Av. Regional, se podrán atender hasta 400 personas.

Según la administración, en este sitio se prestará atención a la población mendiga durante la contingencia, facilitándole servicios sanitarios, alimentarios, guías de autocuidado y talleres de orientación para que, por su propia voluntad, construyan un proyecto diferente.

Este nuevo centro es un complemento para el Centro Día 2, ubicado en el sector de La Minorista, donde la alcaldía reportó que hay 190 personas que permanecen en aislamiento obligatorio por la covid-19, mientras que otras 300 asisten para recibir alimentación y acompañamiento.

Durante la contingencia por la pandemia, en el espacio que fue bautizado como “Reconstruyendo mi vida” los habitantes de calle también recibirán tapabocas e información sobre el virus y los cuidados para evitar el contagio.

“Se trata de un lugar de atención ambulatoria. Los usuarios pueden bañarse, lavarse las manos, el cuerpo, cambiarse de ropa. Tendremos un ropero para modificar prendas. Reciben alimentación, en la noche pueden dormir hasta 80 personas y en el día se pueden atender 300”, explicó Mónica Gómez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín.

No obstante, aunque en el futuro sí se contempla que la población que lo requiera puede dormir en la sede, por el momento solo se prestarán servicios básicos y no están habilitados los dormitorios. La alcaldía señaló que el horario inicial será de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para acceder a a este sitio, los interesados deberán cumplir con algunos requisitos, que serán definidos tras una caracterización y entrevista. El estimado por las autoridades es que alrededor de 9.000 usuarios reciban asistencia allí.

Esto último debido a que la secretaria Gómez recalcó que, además de la atención de servicios de primera necesidad, en el lugar “habrá apoyo sicosocial para que (los habitantes de calle) se animen a construir un proyecto de vida diferente”, participando de los proyectos de resocialización con los que cuenta la administración municipal.