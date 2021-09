Nueva contingencia atmosférica no tendrá pico y placa ambiental

El Área Metropolitana anunció que el segundo episodio de contingencia ambiental arrancará el 29 de septiembre y se estima que finalice el 16 de octubre.

El director del Área, Juan David Palacio, afirmó que para este nuevo episodio de gestión de calidad de aire no se tiene contemplado ordenar pico y placa ambiental, tal como ocurrió por última ocasión durante la contingencia de febrero y abril de 2020.

“Las condiciones de calidad del aire pueden cambiar en cuestión de horas, debido a los incendios (que son situaciones que se salen de nuestra gobernanza). No obstante, por ahora no se ha considerado tomar medidas restrictivas”, precisó. No obstante, el funcionario apuntó que de tener que tomar medidas restrictivas se le anunciará de manera oportuna a los transportadores de carga.

De acuerdo con el informe de nuestro proyecto del Siata, la probabilidad de que cinco o más estaciones poblaciones superen concentraciones que indiquen calidad del aire dañina es baja. Sin embargo, Palacio reiteró que estos pronósticos pueden variar en cualquier momento.

Además, se estima que la última semana de noviembre, del 24 al 27, se podrían presentar condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes, indicando una semana condicional.

Por ahora, para enfrentar el evento atmosférico, Palacio señaló que desde ya coordinan medidas como incentivar el teletrabajo y horarios escalonados con empresas y entidades.

El primer episodio de contingencia atmosférica de 2021 que inició el 8 de febrero y concluyó el 12 de abril fue el más limpio de los últimos años, en gran medida, por las lluvias y la reducción de vehículos por las medidas sanitarias que en ese momento estaban a plenitud por el pico de la pandemia.