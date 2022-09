Otras escenas mostraron protestas en El Bagre, que aunque hasta el sábado no había participado en los bloqueos, ayer sus mineros cerraron el paso por el puente sobre el río Nechí. Se apreciaban quemas y voces de rechazo a los acuerdos logrados el sábado entre el gobierno y los artesanales.

Muy confusa era ayer la situación en la vía a la Costa Atlántica debido a los bloqueos que adelantan los mineros del Bajo Cauca desde la semana anterior: mientras el sábado se logró un acuerdo en beneficio de los pequeños mineros, los grandes mineros que la autoridad califica de “ilegales” no se sintieron representados y decidieron seguir la protesta.

“Continúan las protestas en El Bagre, no se acepta la negociación que se hizo el sábado en la mesa de diálogo, porque el diálogo lo hicieron con los pequeños dragueritos, barequeros y motobombas, la maquinaria amarilla y las dragas grandes quedaron por fuera”, dijo la voz que acompañó el video. Añadió que “necesitamos la presencia del gobierno en El Bagre, hasta que no llegue no se deja de manifestar en este pueblo”.