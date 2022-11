Sorpresa causaron las declaraciones del alcalde Daniel Quintero este martes en el consejo de gobierno sobre la inminencia de la multa por la no entrada en operación de Hidroituango este mes.

Pese a que el jueves pasado aseguró que había concertado con el Gobierno Nacional más tiempo para ejecutar las pruebas necesarias y que se gestionarían los plazos con las instituciones para evitar las sanciones, este martes salió a decir que la multa de la Creg es una posibilidad real.

Además aseguró que la multa, en caso de ser cobrada, no habría plata con qué pagarla y que, además, esto afectaría futuros proyectos tanto de EPM como de la misma ciudad.

“Tenemos la amenaza de una sanción si el 30 de noviembre no salimos a operar, vamos bien, pero obviamente si nos sancionan no va a haber recursos porque el impacto es de 3 billones de pesos, por eso nos hemos unidos para que no multen a EPM”, manifestó el mandatario.