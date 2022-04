Las comunas en las cuales más se habrían presentado estos ataques son la 7 (Robledo), con 89 casos; la 16 (Belén), con 80, y la 3 (Manrique), con 62.

Las autoridades municipales indicaron que la mayoría de estos ataques se producen cuando se presentan imprudencias por parte de los humanos, generando estrés y ansiedad en los animales. Tampoco se recomienda acercarse a estos en los espacios en los cuales estén con sus juguetes, con sus cachorros, cuando estén dormidos, enfermos o dentro de algún vehículo.

El referente técnico de zoonosis de la Secretaría de Salud, William Sanabria, señaló: “Los niños deben estar siempre al cuidado de un responsable, en caso de estar en cercanía de animales desconocidos, ya que responden a estímulos que muchas veces no percibimos los humanos y que, al acercarnos de una manera brusca, se puede generar un riesgo y, por ende, reacciones violentas. De igual manera, cuando los animales estén alimentándose no deben tocarse, cuando estén encerrados o dentro de viviendas con rejas, no debemos pasar cerca”.