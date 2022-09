Al final, con un empate de tres votos a favor y tres en contra, el proyecto no logró superar su cuarto intento.

Las razones del no

Publicidad

En un debate que duró más de siete horas, en los que ese grupo político no había dado mayores señales de su decisión, el desenlace final se produjo cuando el concejal Sebastián López, con asiento en la Comisión Primera, denunció presuntas irregularidades en la destinación de los recursos pedidos por EPM.

“Estaban preparando una trampa”, aseveró el concejal, sosteniendo que, de acuerdo a información que habría recibido por fuentes internas en EPM, una porción de entre los $2,3 y $2,8 billones que la empresa esperaba recoger con la venta terminarían siendo girados a la administración de Medellín.

“La Junta Directiva de EPM, que ha estado completamente arrodillada a este alcalde (...) estaba preparando un entrampamiento para hacer un aporte extraordinario de 1 billón de pesos al plan de desarrollo de Medellín, para que Daniel Quintero hiciera todo lo que quisiera con esa plata durante el próximo año”, dijo López Valencia.

Publicidad

“En pocas palabras, con eso iban a financiar la campaña a la Alcaldía de Medellín. Personalmente no me voy prestar para este engaño a la ciudad. No nos vamos a prestar para este engaño a Medellín y por eso el Centro Democrático anuncia el voto negativo para este proyecto de acuerdo”, agregó el corporado.

Tal como venía anticipándose desde agosto pasado, el voto de López era clave para la suerte del proyecto de acuerdo. Cabe recordar que al iniciar su debate en la Comisión Primera, en donde ya se había hundido en junio y agosto, los cálculos arrojaban que se necesitaban al menos cuatro votos positivos para una aprobación.