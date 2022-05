Como una “linda emergencia” catalogó el Hospital de La Estrella en redes sociales el nacimiento de Elizabeth, la primera bebé en nacer, después de diez años, en el remodelado centro hospitalario de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

La madre, Jéssica Molina, había asistido al hospital por las contracciones que, aunque “eran muy seguidas”, podía soportar. Solo quería verificar que estuviera en condiciones normales. “Pero cuando el médico me revisó me dijo que estaba dilatando muy rápido y me preguntó que si había traído todo para tener a mi niña. Yo me llené de susto”, relató Molina en un vídeo compartido por el centro médico.

Y es que en La Estrella no nacían niños desde hace diez años debido a que el hospital no tenía sala de atención de partos. Pero con la remodelación llegó una nueva sala TPR al hospital, así como un personal capacitado para encargarse de los nacimientos.