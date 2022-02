“El Concejo de Cultura lo vamos a organizar, los programas de la Casa de la Cultura los vamos a organizar, ¿qué no hay comunicación entre el subsecretario y los profesores? Lo vamos a organizar. Yo qué voy a ponerme a darle vueltas a unas cosas que no admiten sino disculpas”, se comprometió el alcalde.

“Soy estudiante del Ensamble de Jazz, mi profesor me dice que el subsecretario lo cita un día y que en el encuentro me señala con nombre propio y le pide que me saque del proceso. El profesor le pide argumentos para hacerlo, pero él no los da ”, señaló otro.

“A raíz de un encontrón con Jorge Saldarriaga, él le ordenó a mis profesores que me sacaran de la banda, y si ellos no lo hacían, él mismo me retiraba. Saldarriaga me cerró la puerta a un ensayo ”, agregó uno.

Un cambio radical

No obstante, el talante de Agudelo tuvo un giro de 180 grados el pasado 17 de enero. A través de una alocución digital publicada en sus redes sociales personales y en la radio local, Agudelo declaró que la situación con la Escuela de Música se debía principalmente a ataques a su gestión y a la de sus subalternos, dirigidos por sus contradictores políticos y por “huérfanos de poder”, los cuales afectaban gravemente la institucionalidad que él dice representar y que haría respetar.

Comenzó señalando que para 2019 la Escuela de Música tenía 17 docentes y una inversión de $326 millones para contratación de maestros por 6 meses. En el 2020, su administración tenía 18 docentes con una inversión de $393 millones para contratarlos por 9 meses. Y en 2021 se pasó a tener 19 docentes, por un valor de $412 millones en contratos a nueve meses, algo que Agudelo calificó como una inversión histórica.

“Me duele que se les olvide, queridos profesores, que en el momento más difícil para la cultura, como fue la pandemia, Girardota no suspendió contratos. ¿Así es como le pagan a la administración que los contrató en pandemia? (...). Ahora me tratan de corrupto porque no los contrato, ¿ese es el ejemplo que le dan a sus seguidores? Eso no lo hace un profesor (...). Yo elijo trabajar con mis compañeros. A nosotros no nos pueden obligar a trabajar con personas que no confiamos”, fueron algunos de los apartes de su alocución, que se caracterizó por la férrea defensa de sus subalternos implicados.

Eso sí, más allá de la afectación emocional que estaba sufriendo Cañas, no hubo más referencias del alcalde al audio filtrado del subsecretario, en el que este admitía que la Casa de la Cultura es un espacio político en el que manda la alcaldía y en el que él mismo decía que “los que se mantienen hablando mal de la administración muy seguramente se harán a un lado (para 2022)”.

“Procesos más allá de las profesores”

En conversación con este medio, el alcalde Agudelo se ratificó en lo expresado en la alocución y en indicar que los responsables de la no realización de las muestras fueron los profesores, pues estos no le indicaron a tiempo el cronograma de actividades a Cañas, según dijo.

También indicó que es muy peculiar que todas las falencias se le hayan informado apenas se dio la cancelación de las muestras, cuando él mismo había coordinado otros espacios de participación ciudadana, en los que siempre le manifestaron que en la Casa de la Cultura todo estaba bien.

Sobre las denuncias de hostigamiento en contra de Cañas y Saldarriaga, apuntó que ambos funcionarios siguen vinculados a la municipalidad (ver PARÉNTESIS) y también aclaró que a los mismos hasta ahora no se les ha probado responsabilidad en los hechos. “Eso debe quedar muy claro. En ninguna parte se ha demostrado que el subsecretario realizaba hostigamientos contra docentes o estudiantes. Todo eso es materia de investigación”, argumentó

Sobre el audio del secretario Cañas, Agudelo indicó que no se puede hacer una condena contra el subsecretario con base en eso, pues para el mandatario lo dicho en el mismo tiene carácter interpretativo. “Que los entes de control sean los que juzguen y los que lleguen a las conclusiones”, apuntó.

Sobre el despido de los maestros, le dijo lo siguiente a EL COLOMBIANO:

“Cada año, al finalizar el contrato por prestación de servicios de todos los trabajadores, hacemos una evaluación del cumplimiento del contrato, del compromiso de las personas con la institucionalidad, y de su sentido de pertenencia a la entidad, como lo hace cualquier empresa. Después de esa evaluación nosotros decidimos qué profesores siguen y qué profesores no siguen”, explicó el alcalde.

Agudelo reveló que antes de la reunión del 13 de diciembre ya había decidido prescindir de cuatro de los 18 docentes de la Escuela de Música, (entre ellos el director de la banda Sinfónica), aunque también admitió que es consciente de que dichos despidos pudiesen interpretarse como retaliaciones a los señalamientos de los maestros.

“A mí me parece muy normal que uno cambie cuatro de 18 docentes. Yo iba a sacar a cuatro porque consideraba que no se les debía renovar el contrato. La tesis (del despido por retaliación) es infundada, pues en la reunión de diciembre más de cuatro profesores salieron a hacer señalamientos contra el subsecretario. Pero aparte de los cuatro, siete profesores dicen que entonces ellos tampoco seguirán. Así que nosotros no sacamos a esos siete ‘profes’; sino que ellos dijeron ‘¡ah no!, si no van a seguir mis compañeros, entonces, yo tampoco’”, agregó.

Por ahora, según el alcalde, el Programa de Música funciona con normalidad y ya se contrataron los reemplazos de los docentes, ajustando una planta de 19. También indicó que se pasó de 300 inscritos en 2021 a 400 este año.

“Esperamos demostrar el próximo 27 de febrero, con un concierto de los estudiantes que siguen en el programa, que los procesos de enseñanza musical del municipio van más allá de un grupo de profesores”, agregó.