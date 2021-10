Murió Javier Henao Hidrón, exmagistrado antioqueño

El pasado 31 de agosto de 2021, la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín le entregaron a Henao Hidrón la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo y la Orden al Mérito Don Juan del Corral.

Una de sus obras más recordadas es el libro que escribió sobre el filósofo y escritor Fernando González. Sobre esto, el periodista Ernesto Ochoa Moreno lo destacó en su momento como un libro “que invita e incita al conocimiento del filósofo envigadeño; una guía para hacer el viaje a pie, en soledad, por sus obras y su pensamiento”.

“La primera edición de libro de Henao Hidrón apareció en noviembre de 1988. Él afronta a Fernando González con devoción, con veneración -me atrevería a decir-, pero sin endiosamientos ni fanatismos, tan alejados del estilo de pensar de un autor iconoclasta y rebelde, que no crea discípulos sino solitarios. Colombia, Antioquia y Envigado todavía no perdonan sus “herejías”, su desnudamiento del alma nacional, su irreductible aislamiento en esa “otraparte”, que no es precisamente esta casa ni el centro cultural que será inaugurado aquí dentro de algunas semanas, sino el recinto de la propia autenticidad, de la propia rebeldía”, dijo Ochoa en una de sus columnas escritas en EL COLOMBIANO.

Políticos, docentes y escritores lamentaron su muerte.