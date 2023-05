Investigan muerte de dos gemelos en el vientre de su madre en Chigorodó

Dentro del vientre de su madre, de 17 años, murieron dos gemelos que estaban a punto de nacer en la Unidad Materno Infantil de la Fundación Soma, de Chigorodó. El padre de los bebés aseguró que todo se debió a una negligencia porque no había incubadoras para ubicarlos.

Las muertes de los bebés, a quienes iban a llamar Keiler Josue y Einer José se presentó en la tarde del pasado martes cuando los médicos hicieron la verificación de los signos vitales, luego de ponerle un medicamento a la madre para estabilizarla.

Kevin Colmenares, el papá de los gemelos, relató que “a nosotros nos mandaron de Carepa, de donde somos, para Chigorodó porque no tenían las condiciones para atender el parto. A las 9:00 de la mañana revisaron y los niños estaban bien, pero dijeron que no había forma de atender el parto porque las incubadoras estaban ocupadas y no había para ellos”.