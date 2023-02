Una prima del padre del menor conversó nuevamente con este diario y detalló cómo se llegó a esta situación. “Él estaba en un programa de infancia de la Alcaldía, ¿cómo iba a estar desnutrido? El niño entró pesando siete kilos al hospital. Yo no soy nutricionista, pero a Isaac se lo llevaron bien de acá. Tenía las piernitas hinchadas por la falla renal, pero no más”, sostuvo.

La familiar compartió un par de documentos, que corresponden según ella a la historia clínica del menor, pero el hospital no se pronunció sobre la veracidad de los mismos. Lo que ella dice es que, “es cierto, uno enfermo no come igual, pero lo llevábamos a muchos controles y no nos decían que tenía desnutrición. En el hospital, cuando lo llevamos, tampoco nos dijeron”.

Por el momento, concluyó, la familia está muy afectada: “La gente pasa por acá y nos mira raro, como si fuéramos maltratadores y no. La mamá está muy afectada”. Mientras el episodio es esclarecido por completo, una cifra que estaría relacionada con este deceso preocupa en Medellín: el porcentaje de desnutrición crónica en la ciudad se ubicó en 7,8 en 2021, número más alto desde 2014, según Medellín Cómo Vamos.