Vía regional tendrá barreras de seguridad en Sabaneta ¿se vienen tacos?

Aunque reconoció que esta medida impactará la movilidad de la zona, insistió en que su deber y el de los mandatarios es, ante todo, defender el derecho a la vida por encima de todo.

“Sabaneta no tiene competencia jurídica para hacer una intervención en esta malla vial. La vía no nos pertenece y estaría muy mal invertir el dinero de los impuestos de los sabaneteños en una vía que no es propiedad de nosotros”, aseguró.

También expresó que todas las personas deben sacrificar algo para que las acciones en pro de la vida se realicen, pues los derechos colectivos priman sobre los individuales, y en este caso se trata de defender la vida por encima de la movilidad vehicular.