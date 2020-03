El taxímetro del virus les puso freno a conductores

Operación reducida

El taxímetro de las deudas

“Antes de esta situación, un taxista hacía entre 20 y 25 carreras diarias, y si le iba bien lograba $200.000; ahora, los que salimos, hacemos entre 8 y 10 servicios, unos $120.000”, contó Estevez.

El panorama está tan duro, que se propuso tocar puertas en distintas empresas para tratar de reunir, por lo menos, 50 mercados para sus colegas.

El impacto financiero también lo sintieron los taxis blancos de servicios especiales. Jairo Arboleda, quien tiene un subcontrato para transportar trabajadores de la salud, dijo que con la reducción de horas laboradas, “no alcanzo a hacerme ni el salario mínimo”.

Publicidad

Sobre las medidas de salud, detalló que los médicos son muy honestos “y le dicen a uno cuando tuvieron contacto con algún contagiado, para tomar precauciones”.

Directivos de Transceal, una de las firmas de transporte especial más reconocidas, contaron que de 240 carros inscritos, solo están operando 120, y que los viajes al aeropuerto internacional de Rionegro están prácticamente “muertos”.

El conductor Luis Alberto Correa se quejó porque, a su juicio, los policías y guardas de tránsito “están ‘partiendo’ a los taxis, no dejan trabajar, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ya han ‘partido’ a compañeros porque no pudieron demostrar que llevaban a sus pasajeros al hospital. No he podido mover el carro por eso”.

Olano, de Coopebombas, valoró los controles de las autoridades, y les pidió considerar también que los taxistas le están brindando un servicio esencial a la comunidad.

Y Quintero, de Tax Individual, recordó que “esta crisis nos afectó a todos, transportadores y comercio, pero debemos cumplir las recomendaciones de las autoridades”.

En tanto persista la contingencia, el taxi de José Estevez seguirá rodando. Su protección es su fe, su traje blanco de doctor y un letrero en el parabrisas, que reza: “¡Bienvenido! Taxi desinfectado, si tienes covid-19 o gripa evita abordar por favor. Por nuestra seguridad y la tuya”.