De ellos, cinco fueron sobre irregularidades en el ejercicio libre del voto , cuatro por publicidad, cinco por posibles problemas por parte de las autoridades electorales y dos por posibles errores como inducir al voto por un candidato , publicar encuestas, etc, cometidos por funcionarios públicos.

En el 13,3% no estuvieron presentes seis jurados de votación en las mesas cuando iniciaron los comicios. En el 96% de los casos no se evidenció presencia de distintivos de campaña en todo el departamentos y en el 44% no hubo presencia de testigos electorales durante la instalación de las mesas.