Según expresó el mandatario local durante una rueda de prensa el pasado 22 de noviembre, en los planes del gobierno local no se descarta restringir la movilidad a quienes no se han vacunado, siguiendo el ejemplo de algunas ciudades y países de Europa que han implementado medidas parecidas.

“Si la cosa se agrava vamos a ponerles toque de queda a los que no se vacunaron. Vacunarse o no vacunarse es una decisión personal, nosotros no nos metemos en eso. Pero si el problema de contagios llegara a aumentar y estuviera concentrado en los no vacunados nosotros pondríamos restricciones sobre ellos”, dijo Quintero.

Publicidad

Durante la jornada de ayer, el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, calificó que esas medidas podrían ser “excesivas” y advirtió que, en caso de llevarse a la realidad, deberían estudiarse a profundidad, ya que podrían entran en conflicto con los derechos fundamentales de las personas.

“Yo creo que la medida toca analizarla muy bien. Si bien va encaminada a una situación de salud pública que tenemos actualmente, y la prohibición del ingreso a ciertos lugares es entendible, limitar la libre locomoción en la ciudad es un tema que toca revisarlo con detalle”, dijo Vivas Lloreda.