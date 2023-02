“El Inder le entregó $68.532 millones a Metroparques vía contrato directo para el mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos aprobados por vigencias futuras, pese a que Metroparques no ha hecho una sola de esas adecuaciones en su historia”, cuestionó por ejemplo el concejal Alfredo Ramos, del bloque opositor y una de las voces que le hace reparos al convenio.

Al ser contrapreguntado sobre si ese mantenimiento no comprendería entonces intervenciones de infraestructura, el funcionario aclaró que sí, pero argumentó que no se trataría de obras nuevas.

Al ser interrogado sobre esa decisión, el director del Inder Medellín, Cristian Camilo Sánchez Vásquez, se defendió argumentando que, pese a que el objeto de Metroparques no se centra en la infraestructura, su experiencia sí se relaciona con el mantenimiento de escenarios.

“Cuando uno habla en términos de obra uno no incluye obra nueva. Es decir, a Metroparques no se le pide dentro del convenio que construya una UVA, una cancha nueva o nuevos gimnasios, el contrato se celebra para el mantenimiento de la infraestructura, más no contrato de obra”, dijo.

Sánchez añadió que esa entidad solicitó a Metroparques escoger al menos siete contratistas y cuatro interventorías, pero aclaró que la selección de los mismos, la modalidad de contratación y los requisitos eran competencia de Metroparques.

Este diario también consultó con Metroparques, que defendió su experiencia en esa clase de convenios y argumentó que desde hace más de 39 años ya ha hecho intervenciones de infraestructura.

“La entidad ha tenido a su cargo labores en lugares como el Parque Tulio Ospina de Bello en 1984, y recientemente, en 2017, las adecuaciones físicas de la pista multipropósito Juan Pablo II administrada por el Inder. Adicionalmente, ha tenido a su cargo otros escenarios como los parques Colgate Palmolive, San Blas, La Asomadera, La Ladera, Tricentenario, el Metropolitano de las Aguas; allí se han realizado todas actividades de mantenimiento necesarias para conservar estos espacios al servicio de la ciudadanía”, expresó Metroparques en un pronunciamiento escrito, en el que también insistió en respetar el rigor técnico y la transparencia en esa selección.

Pese a ser consultadas por la etapa en la que se encontraría ese proceso de selección, la identificación de las empresas que lo están cursando y el cronograma detallado que se maneja para las intervenciones, ni el Inder ni Metroparques entregaron información.