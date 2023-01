Desde la seccional también se recordó que para este fin de semana se tiene restricción para los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3, 4 toneladas el día sábado 6 de enero desde las 6:00 a.m., hasta las 3:00 p.m.; la misma restricción aplicará el lunes 9 de enero desde las 10:00 a.m., hasta las 11:00 p.m.

Para facilitar el retorno de viajeros el lunes 9 de enero operará en un solo sentido (Suroeste- Medellín) la Vía La Mansa – Primavera, desde el sector de Camilo C (kilómetro 81+700) hasta el kilómetro 94+800, desde las 3:00 p.m., hasta las 6:00 p.m. Como vía alterna para quienes van al Suroeste desde Medellín se ofrecerá la ruta Medellín– Santa Fe de Antioquia – Bolombolo. Igual ocurrirá con el retorno hacia Medellín desde el Oriente por el Túnel Aburrá Oriente, que quedará en un solo sentido desde la glorieta de Sajonia (kilómetro 14+900) hasta el km 0 en la entrada a la unidad Baltimore entre las 5:00 p.m., y las 8:00 p.m. Como vía alterna está la doble calzada Las Palmas.

Desde la Gerencia de Seguridad Vial de Antioquia se informó que también se realizará un piloto en un solo sentido, el domingo 8 de enero, desde Guatapé hasta Marinilla desde las 5:00 p.m., hasta las 8:00 p.m.

“Es importante recordarles a todos los usuarios viales, transitar con precaución por las vías del departamento, acatando las siguientes recomendaciones: no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, no realizar maniobras peligrosas, verificar el estado mecánico de su vehículo antes de iniciar el desplazamiento y realizar pausas activas durante el mismo”, indicó el alto oficial.