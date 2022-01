La deshabilitación de la plataforma y la creación de una nueva, como lo prometió Quintero, se echó para atrás. Según la más reciente respuesta de la alcaldía, esto se debió a la aparición de la variante ómicron y a los picos epidemiológicos sufridos a finales de año. “Por este motivo, la eliminación de los datos aún no se ha realizado ni se cuenta con una fecha tentativa para este fin”, argumenta la administración.

EL COLOMBIANO le ha hecho seguimiento a Medellín Me Cuida y, por eso, envió un cuestionario a la alcaldía para que desde allí contaran cómo había sido el proceso de eliminación de los datos. Sorprendentemente, desde allí contestaron, contrario a lo que había dicho el alcalde, que los datos solo serían borrados al final de la pandemia. “De acuerdo con los términos y condiciones, aceptados por las personas al inscribirse a la plataforma, los datos serán eliminados de la base de datos del Municipio una vez finalice la pandemia y así fue anunciado el año anterior”, reza la contestación.

La polémica aplicación Medellín Me Cuida, una de las banderas de la administración local para luchar contra la covid-19, volvió a dar de qué hablar. Si bien ha estado rodeada de controversias desde el comienzo, y su desarrollo arrastra una estela de críticas y reclamos, la cuestión ahora radica en la eliminación de los datos de los más de tres millones y medio de usuarios inscritos.

Preocupan los datos

Desde el comienzo de la plataforma se ha puesto en tela de juicio la utilización de los datos recogidos. La Fundación Karisma, que vela por la protección de los derechos humanos en el mundo digital, cuestionó la recolección de datos por parte de Medellín Me Cuida. Incluso, Karisma advirtió que los datos podrían ser compartidos entre dependencias de la alcaldía o sus aliados.

La administración, por su parte, ha respondido que los datos únicamente se han utilizado para contener la pandemia. Ha dicho que el manejo es transparente según lo establecido por la Ley 1581 de 2012.

Sin embargo, entre algunos sectores políticos hay desconfianza. Daniel Duque, concejal del Partido Verde que lideró el debate de control sobre Medellín Me Cuida, dijo que genera suspicacias la no eliminación de los datos en un año electoral: “Esto demuestra que es una mentira más del alcalde, que dijo públicamente que se iba a eliminar y luego no dijo públicamente que se había echado para atrás. Es muy peligroso que en este momento, en plenas campañas electorales, la alcaldía tenga acceso a información tan específica de los ciudadanos del Valle de Aburrá”.

En el mismo sentido se pronunció el concejal Alfredo Ramos, del Centro Democrático. “Es evidente que se corre un riesgo con las elecciones que se vienen, como las de la revocatoria. ¿Qué hará el alcalde con tanta información de los ciudadanos. Preocupa que se utilicen para política”.

En las respuestas compartidas por la alcaldía también se hace una defensa de la plataforma. Además de la creación de cercos epidemiológicos en los primeros meses de la pandemia, la administración dice que se utilizó para agendar citas de vacunación y coordinar la logística con las IPS.

Lo cierto es que la administración de Quintero mantendrá los datos de los ciudadanos y aún no hay “una fecha tentativa” para la eliminación. La polémica alrededor, seguramente, continuará