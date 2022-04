Una nueva denuncia puso los reflectores sobre el pabellón de mujeres de la cárcel de El Pedregal. Con su puño y letra, 150 internas dieron a conocer que en el complejo se han registrado episodios de tortura. Mediante una recopilación de supuestas vulneraciones a los derechos humanos, señalaron a dragoneantes del Inpec como responsables de amenazas, abusos y castigos severos —como desnudez y uso de gases.

Además del documento, en el que las internas firman con nombre y cédula, EL COLOMBIANO conoció el testimonio de una de las privadas de la libertad que habría sido víctima de un castigo desproporcionado en medio de las actividades de rutina del complejo. Se trata de Jimena*, quien relató cómo fue castigada a través de gases por un dragoneante.

Todo habría comenzado tras un llamado a conteo. En esos espacios no se pueden consumir alimentos, pero una interna pidió permiso para almorzar. Una dragoneante le habría dado permiso, según Jimena, pero otro que hacía presencia en el momento no lo permitió. “Ella tenía mucha hambre, entonces cuando él le dijo que no podía ir y comenzó a jalarla, ella se agarró de mí”.

En medio del episodio, el dragoneante habría comenzado a golpear a la compañera de Jimena. “Él trataba de golpearla, pero los golpes los recibía yo”. Luego procedió a jalar a Jimena de las manos, quien, ante la fuerza desmedida, le exigió: “‘No me jale tan duro, que me va a arrancar el aparato para planificar’. La mano me dolía mucho”.

Esa, sin embargo, habría sido la previa del castigo. Cuenta Jimena que, como su compañera no la soltaba, un dragoneante la gaseó. “Como ella no se quería soltar de mí, subió un dragoneante y me echó gas en la cara. Yo tenía la boca abierta porque le estaba pidiendo que me soltara. Cuando sentí el efecto en los ojos, no pude ver más”.

Jimena terminó desnuda y echándose su orina en la cara para tratar de mitigar el gas. Debido al impacto, decidió quitarse la ropa por su cuenta y solo pensó en orinar. “Un dragoneante me trajo a la celda porque yo no podía ver. Estuve así hasta las ocho de la noche —el episodio habría tenido lugar a las 3:00 de la tarde—. Amanecí con morados en varias partes”.