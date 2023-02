Marialex creía que no podría estudiar en la universidad, pero una beca premió su esfuerzo

Hasta antes de noveno grado Marialex era una estudiante normal, iba a clases, compartía bien con compañeras y maestras y ganaba los años, pero no se lucía. “Ella de niña no era apasionada por estudiar, cogía una tarea y decía que no iba a ser capaz, yo le decía que cómo que no si ni siquiera había empezado”, cuenta su madre, Tarcilia Berrío Torres, que además tiene otros dos hijos: uno en jardín y otro de diez años.

Lo hará gracias a que se postuló a una beca y cuando sentía que no iba a ser beneficiaria y le tocaría luchar muy duro para hacer una carrera, la fortuna tocó a sus puertas y hoy se alista para iniciar estudios superiores, un sueño que alimenta desde hace cuatro años, cuando empezó a pensar en serio que, pese a sus dificultades económicas, tenía derecho a ser profesional.

Marialex añade más cosas: “Yo hasta séptimo perdía materias, en octavo igual, los profesores me decían que me estaban dañando las compañeras con las que andaba, pero ellas eran buenas, ganaban todas las materias, yo les decía a ellos que no, que era culpa mía”. Al iniciar noveno grado, Marialex se trazó un propósito: en ese año cumpliría con tareas, trabajos y costara lo que le costara iba a ser una estudiante ejemplar.

“Empezó superjuiciosa, toda el día era sentada en la mesa haciendo tareas, trabajos, hasta por la noche era pegada del estudio”, recuerda Tarcilia, que hace unos años quedó sola a cargo de sus tres hijos y por eso cargaba la angustia de que tal vez su hija mayor no podría estudiar en una universidad.

¡A celebrar!

Era 2020 y la muchacha apenas tenía 14 años. Al final ocupó el primer lugar de su grupo y en décimo y once repitió su periplo exitoso en el colegio Merceditas Martínez Gómez, ubicado en la comuna oriental de Medellín, en donde se graduó como la mejor bachiller de la institución educativa en diciembre de 2022. “Yo no podía creer cuando llegué al colegio y todos los profesores me felicitaban, a la vez fue muy difícil, porque pensaba en cómo iba a hacer para pagarle la universidad”, recuerda la madre.

Sin embargo, ya su hija, con pinta de basquetbolista pero amante del voleibol, había dado pasos en búsqueda de sus anhelos: conoció el programa de becas de la Fundación Grupo Argos y se postuló para una, al tiempo que se inscribió en el Sena para Contaduría Pública y se metió a una técnica en Diseño Gráfico.

Como de Argos le habían dicho que en diciembre le darían noticias, el mes acabó y nunca le sonó el celular para decirle si había pasado o no. En enero tampoco, había desánimo, hasta que el martes 7 de febrero a las puertas de su casa llegó una fiesta: “Trajeron papayera, bombas, cámaras y me dijeron que había ganado la beca”.