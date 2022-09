“ La marcha no pertenece a ningún partido ni a ninguna clase política. Es de toda la ciudadanía. Es una movilización pacífica, no como las marchas que ellos (los afines al gobierno) impulsaban y que terminaban en daños. Esta es una marcha con respeto a las instituciones”, expresó Juliana Cano, una de las asistentes.

Pese al paso del tiempo y de los fuertes rayos del sol más personas se iban integrando al paso de la manifestación sobre la Avenida Oriental. “Acá no hay vándalos, no hay bandidos. Aquí hay gente de bien, gente decente ”, señalaba uno de los animadores desde uno de los vehículos que amenizaba la concentración.

“Me parece muy bueno que la gente empiece a pensar. Yo no estoy de acuerdo con el comunismo porque no hay como la libertad por la que tanto hemos luchado por tantos años. ¿Cuántos muertos ha habido por defender la libertad para que ahora venga un guerrillero a posesionarse de todo esto? ”, expresó doña Regina, una jubilada del magisterio de 76 años.

Cerca de la 1:40 p.m., la movilización se disolvió. De la misma forma pacífica en que llegaron, los marchantes se retiraron. Manifestantes como Diego Henao esperan que con la primera movilización en contra que el gobierno Petro enfrentó en tierras antioqueñas se cambie el rumbo de decisiones trascendentales que en últimas nos afectarán a todos, independiente de nuestro estrato.

“Yo le diría al gobierno que todavía hay tiempo de arreglar esto. Que esas reformas no se pueden hacer. ¿Cómo así que le va a dar un millón de pesos a los ‘malandros’ de la calle? No, como me enseñaron chiquito: a la juventud no se le da el pescado, se le enseña a pescar”, apuntó.