Reuniones clandestinas

“En 2019 me reuní con él en una finca y se ofreció a trabajar conmigo. Dijo que era muy bueno para las finanzas, que conocía finqueros y comerciantes que podían ayudar con la organización y que esas personas ya le habían ayudado cuando estuvo con las autodefensas de Castaño”, relató a la Fiscalía uno de los exintegrantes del Clan del Golfo, cuya identidad se reservó en esta etapa del proceso.

La fuente detalló que luego de aquel encuentro, “Tasmania” viajó a Istmina (Chocó) para conversar con alias “Ómar” o “Nino”, el subcomandante del bloque Pacífico del Clan, estructura de la cual depende el frente Suroeste por línea de mando.

Este hombre le dio el aval para convertirse, presuntamente, en cabecilla financiero del bloque y del frente, en compañía de otro coordinador apodado “Castipán”.

En una finca hotel de Jericó recibían a los traficantes de cada pueblo del Suroeste en el que el Clan tenía dominio, los cuales llegaban a pagar cuotas de $5 a $6 millones de “impuesto al microtráfico”.

“‘Tasmania’ trabajó conmigo un año, su sueldo era de $2 o $3 millones mensuales. Después hubo problemas entre él y ‘Castipán’, porque ‘Tasmania’ quería ser el primero en las finanzas. Una vez me llamó y me dijo ‘con esa gente no se puede trabajar, yo voy a montar lo mío aparte’”, prosiguió el testigo.

Acto seguido, narró que “Tasmania”, al parecer, “estuvo en Cúcuta y Venezuela de cuatro a seis meses, con el fin de buscar patrocinio para ser el nuevo comandante del Suroeste”.

En dicho viaje, según otro de los interrogados, pretendía adquirir 50 fusiles para conformar su ejército privado.

En la audiencia de imputación, el fiscal del caso expuso que Moncada “participaba en reuniones en Jericó y el corregimiento Peñalisa de Salgar, para coordinar los impuestos que la organización recibía por concepto de microtráfico en Tarso, Pueblorrico y otros municipios; a la par, participaba en la compra de armas y pagaba la nómina de los integrantes, entre finales de 2019 y febrero de 2022”.

Como “Tasmania” negó las imputaciones, es probable que en juicio tenga que verse la cara con sus antiguos socios. Ya él no será testigo, como en el caso de Uribe y los magistrados, sino que estará en el banquillo de los acusados.