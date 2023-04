Los pueblos de Antioquia que aún esperan el retorno de su gente

—La vereda está llena de casas destruidas, que ahora son monte. Aunque no hay violencia, la mayoría de la gente no volvió.

Algunos de los que se fueron y volvieron, pese al empeño, no pudieron recuperar lo que dejaron. Jesús Giraldo era un ganadero próspero al que la guerrilla le robó 80 cabezas de ganado, dejándolo en la quiebra. Eso sucedió a comienzos de los 2000. Se fue del pueblo para que no lo mataran, pero volvió a la finca, el sustento de su vida. Aunque la ausencia no fue larga, la encontró cubierta de vegetación, inservible.

—Esta es la hora, 20 años después, que no he podido recuperar ni el 30 por ciento de la finca. El resto quedó en selva. No hay gente para trabajar, no hay nada.

Jesús, como la mayoría en Granada, habla con un estoicismo auténtico. Dice que cuando cayó en desgracia y le robaron el ganado, no quiso hacer un drama y prefirió que la gente no se diera cuenta del mal rato que estaba pasando. Finalmente, él era solo una víctima más de un pueblo que vivía, por culpa de unos hombres armados, los momentos más aciagos de su historia.

El comercio en el pueblo ha tenido un leve resplandor en los últimos años, especialmente los fines de semana. Frente a la iglesia hay un negocio especializado en la venta de buñuelos santuarianos, suaves y achatados. Lo atiende una mujer venida de otra región del país.

—En la pandemia me quedé sin trabajo y no tenía oportunidades. Entonces me dijeron que por estos lados era posible conseguir algo y me vine para acá.