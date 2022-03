No. Los términos de la oferta hablan de la construcción de las obras requeridas para la terminación del proyecto Ituango y la entrada en operación comercial de la totalidad de las unidades de generación. Las turbinas 1 y 2 tendrán que encenderse antes del 30 de noviembre de 2022, mientras que las 3 y 4 empezarían en 2023. En 2024 entrarían la 5, 6 y 7, y la última está prevista para 2025.

Sin embargo, en el proceso abierto ayer no se publicaron términos para que lleguen nuevos contratistas que asuman la interventoría o el diseño, por lo que solo está en juego la continuidad de uno de los tres consorcios que tienen a cargo la central: el constructor, contra quien el alcalde Quintero ha cargado de forma reiterada desde que asumió el gobierno.

Las empresas nacionales y extranjeras interesadas en el contrato de construcción podrán manifestar interés hasta el 25 de marzo, mientras que la fecha estimada para la entrega de ofertas sería el 23 de junio. Un detalle no menor: las últimas dos prórrogas fueron suscritas de forma conjunta entre EPM y los tres consorcios principales: el constructor (CCCI), la interventoría (Consorcio Ingetec-Sedic) y el asesor diseñador (Consorcio Generación Ituango).

El gerente Carrillo Cardoso le había adelantado a EL COLOMBIANO el viernes la apertura de la oferta pública esta semana, para garantizar que finalizando agosto ya se tenga un contratista habilitado que pueda aterrizar en el proyecto. “Estos contratistas pueden ser los mismos que hay hoy en día, o algunos de ellos u otros nuevos. Y esa transición lo que va a permitir es que va a ser programada la salida de un grupo de contratistas con la llegada de los nuevos, pero no tiene que generar traumatismos”, dijo.

2. ¿Por qué EPM no le hace caso a Pöyry?

Carrillo dijo que si hubiera sesgo, el consorcio no podría participar. CCCI, por su parte, aún está discutiendo si se presenta o no a la oferta lanzada por EPM. La prórroga vigente con CCCI se firmó por 11 meses, los tres finales para realizar un empalme con otro contratista. Ese cronograma lo confirmaron los términos del proceso que se abrió porque tiene como fecha estimada de inicio del contrato el 1 de septiembre.

4. ¿Cuándo cumple Hidroituango sus compromisos?

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó en diálogo con EL COLOMBIANO, que el megaproyecto honrará su compromiso de energía en firme con las dos primeras turbinas, es decir, con 600 megavatios, hito que debe ser realidad antes del 30 de noviembre próximo. Sin embargo, hay una segunda obligación, que es de capacidad instalada, que se cumplirá con cuatro turbinas operando antes de noviembre de 2023, tal como está en el cronograma. “Hasta que no estén las cuatro unidades no cumplen pleno con el cargo por confiabilidad, por lo tanto no lo reciben hasta ese momento”, indicó Mesa.

Por eso, con un cambio de contratista, está en juego el cumplimiento de compromisos que tiene Hidroituango en los próximos dos años, so pena de millonarias multas.

Por ejemplo, si no pone las dos turbinas a generar antes del 30 de noviembre de este año, pierde garantías por 170 millones de dólares; adicionalmente, al perder las obligaciones de energía en firme, el valor presente neto de esas obligaciones es de 990 millones de dólares, según Mesa.