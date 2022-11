Pero no fue una ni la otra. De nuevo fueron anuncios políticos y no técnicos. En el último mes, el alcalde ha echado mano de su malabarismo discursivo para decir cosas que luego ha contrariado.

Esto quiere decir que la unidad uno ya está disponible para generar energía, pero no queda en operación comercial por que le falta una prueba, que es la más exigente y decisiva, y la evacuación preventiva de las comunidades aguas abajo y la cual todavía no tiene fecha.

Después dijo que la amenaza de la millonaria multa era inminente si no cumplían antes del 30 de noviembre, y que no había recursos para pagar las multas. Entonces, ya no volvió a decir que prefería pagar las sanciones, sino que dijo que estaban listos para prender las turbinas el 15 de noviembre, si las autoridades de gestión del riesgo así lo determinaban. Claro que esta semana abrió el paraguas y aseguró que pese a que “EPM está listo”, no habría lugar a multas porque “no es imputable a Hidroituango no alcanzar a entrar el 30 de noviembre”.

Entre una y otra declaración desprolija del alcalde, EPM le pidió oficialmente cacao a la Creg para que le diera más tiempo. Hoy, a cuatro días de que se cumpla el plazo y sin conocer la respuesta de la Comisión al pedido de prórroga, ya nadie aparece en la tarima.

Algunos de los anuncios incumplidos por Quintero

El 24 de octubre el alcalde dijo que “La junta de directores internacional hace unas recomendaciones. Creemos que es lo mejor. No se acostumbran esas pruebas en una represa pero insistimos en su importancia”.

Mientras que el 3 de noviembre indicó que “Hemos logrado con el Gobierno Nacional un acuerdo para garantizar el encendido seguro de Hidroituango. Es una gran noticia. No quiero encender Hidroituango si no está 100% seguro”.

Sin embargo, el 8 de noviembre puntualizó que “Tenemos la amenaza de una sanción si el 30 de noviembre no salimos a operar, vamos bien, pero obviamente si nos sancionan no va a haber recursos porque el impacto es de 3 billones de pesos”.

En la misma línea luego anunció el 11 de noviembre que “(...) vamos muy bien, estamos listos para prender turbinas, las pruebas salieron bien. Listos para prender el 15 (de noviembre), obviamente vamos a respetar las condiciones que se han estipulado”.

Y por último añadió el 22 de noviembre que “EPM está listo para entrar en operación dentro del cronograma y por tanto no es imputable a Hidroituango no alcanzar a entrar el 30 de noviembre”.