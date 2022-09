Yeni Usme para de barrer y deja caer su existencia sobre el palo de una escoba. Descarga su mentón, desconsolada, sobre esa vara que parece una réplica de su estatura. En un espacio que es cocina, comedor, sala, habitación y taller de costura, la acompaña una emulación en barro de la Virgen del Carmen. A esa figura le encendió una veladora que, intermitente, ilumina sus facciones lastimeras. A dos pasos hay un cementerio, el San Andrés, de Bello. Yeni —y por lo menos 50 familias— han invadido sus zonas verdes. La Alcaldía, hasta el momento, no tiene una solución.

“La intervención fue en las zonas verdes del cementerio, espacio que está siendo utilizado para construir locales y viviendas”, dice la secretaria de Seguridad, Daniela Ortega. En la intervención una estructura proyectada para seis locales comerciales fue demolida. Sus escombros permanecen en la zona; son ahora el “jardín” del barrio y del campo santo.

Publicidad

Lo que esgrime la Alcaldía es que esta fue la quinta vez que se intervino el sector, donde también se ejecutan loteos ilegales. Los habitantes de El Chagualo reconocen que el barrio no está formalizado y que el terreno no les pertenece. Alegan, sin embargo, no tener adónde ir. Se refugian en los simbolismos: en las banderas de Colombia, izadas en cada rancho para que “no entre la autoridad”; y en los ángeles blancos, tocando trompeta, que custodian el cementerio.