En Nariño , en el oriente antioqueño, pasan un trago más que amargo por cuenta de las lluvias de esta semana. Desde hace tres días, dijo el alcalde Jhon Fredy Cifuentes, no para de llover : el municipio está aislado de Medellín y La Dorada, Caldas, por 40 deslizamientos de tierra.

“Desde antier no ha dejado de llover. Ayer amanecimos con 40 derrumbes. Estamos incomunicados y no hemos logrado despejar los puntos bloqueados para salir del municipio. Nuestra capacidad en maquinaria no es la mejor”, dijo el alcalde.

Publicidad

En el momento, no solo hay afectaciones en la movilidad, también los cultivos padecen por cuenta de la frecuencia de las lluvias en esta localidad: sobre todo el café y la caña, en palabras de Cifuentes, se están viendo altamente impactados por esta racha invernal.

Algunas quebradas se desbordaron en la zona rural, como en el corregimiento de Puerto Venus. Allí, dos quebradas se salieron del cauce y dejaron pérdidas que aún están por consolidar. En la vereda El Jazmín, según el alcalde, el agua arrasó con un puente.