Según se conoció, sobre el mediodía del domingo, las personas que necesitaban reportar algún hecho por esta línea no recibían ninguna respuesta .

Durante el periodo que se presentó el inconveniente, por fortuna, no hubo emergencias relevantes , puesto que las fuertes lluvias del domingo ocurrieron justo después de solucionarse el problema en la línea, por lo que, por ejemplo, los habitantes del barrio 20 de Julio, quienes sufrieron inundaciones a las 3:45 p.m., pudieron reportar su situación y los bomberos acudieron a su ayuda.

Entre las fuentes consultadas se pudo establecer que si la línea de emergencias no funciona, no existe forma de reportar eficientemente cualquier emergencia, ni siquiera a través de las redes sociales, puesto que muchas de las personas que atienden esta línea no cuentan con capacitación como community manager para resolver los casos por esta ruta.

¿Cómo va el hackeo?

En las indagaciones realizadas por este diario, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Medellín (Sies-M) ya funciona, pero con una versión del software que estaba operando en el 2020, generando algunos problemas de operación y registro de casos.

Los secuestradores de la información de este portal siguen con el contador vigente para pagar el rescate de los datos secuestrados a la Alcaldía de Medellín, entre ellos casos de suicidios, plazo que vence en la madrugada del próximo lunes. Hasta el momento, la administración no se ha referido a este tema.