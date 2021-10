Líder juvenil que apoyó el Paro Nacional en Medellín denuncia amenazas

Mientras caminaba por la avenida El Poblado, cerca al centro comercial San Fernando Plaza, una pareja de hombres armados se abalanzó sobre David Pérez para quitarle su celular y el computador portátil.

Bajo la oscuridad de la noche y en cuestión de segundos, este líder juvenil pasó de estar conversando con uno de sus amigos a quedar atrapado en medio de un confuso forcejeo, lleno de golpes y gritos.

“Cuando el parrillero saltó de la moto me tumbó contra un muro y me empezó a pegar. Yo nunca en mi vida he peleado y no sabía qué era recibir un puño en la cara o el cuello”, reconstruye Pérez, recordando que, mientras lo atacaban, uno de los hombres comenzó a gritar.

“¡Que nos entregués el celular y el computador o te matamos!”, advirtió uno de los atacantes, quien a un par de metros de distancia desenfundó una pistola y amenazó con dispararle.

Temiendo lo peor, David recuerda que entregó ambos dispositivos, no sin antes recibir otro golpe y más amenazas, mientras sus atacantes regresaron a la vía y emprendieron la huida.

Aunque podría tratarse de un atraco callejero común, similar a los cerca de 14.435 que según los datos de la Secretaría de Seguridad se han reportado en la ciudad entre enero y septiembre de este año, el caso de David fue muy diferente.

Por tener su billetera y otros objetos de valor intactos, durante el registro de la denuncia, las autoridades vieron altamente probable que aquel episodio estuviera ligado con su participación en las manifestaciones ciudadanas del Paro Nacional que vivió con fuerza el país entre mayo y junio de este año.

Según reconstruye Pérez, todo comenzó el pasado 4 de junio, cuando su nombre apareció en un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, junto a profesores y estudiantes de la Universidad Eafit.