Tal como lo ha venido contando EL COLOMBIANO, dentro de los principales factores que han generado preocupación entre los interesados sobresale que la obra tiene problemas para asegurarse y dicho proceso quedaría en manos del nuevo contratista.

Así mismo, también han generado ruido varias modificaciones en los pliegos que aparecieron luego de un cruce de oficios entre EPM y la empresa Yellow River, en los que se pidió reducir algunos requisitos asociados a la experiencia de los socios nacionales.

Cabe recordar que para quedarse con la megaobra en total fueron diez empresas las que compraron derechos de participación: Yellow River Co Ltd., Schrader Camargo Ingenieros Asociados, Ingema S.A., Mincivil S.A., Termotécnica Coindustrial S.A.S., Sinohydro Bureau & Co Ltd Sucursal Colombia, Civilec Ltd, Coninsa Ramon H. S.A., Serviminas S.A.S. Y 4 Towers S.A.S.

Por otra parte, el proyecto está en medio de la incertidumbre porque aún no es claro si alcanzará a encenderse antes del 30 de noviembre, tal como EPM pactó con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).