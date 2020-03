¿Por qué el Invima no ha aprobado el alcohol antiséptico de la FLA?

La queja de un operario de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), quien cuestionó la tardanza del Invima para aprobar la distribución del alcohol antiséptico que está produciendo la compañía, generó una polémica acerca del tiempo que se toma esa entidad gubernamental para reaccionar durante la crisis por el nuevo coronavirus.

Esta historia comenzó el pasado el 20 de marzo, cuando la FLA anunció que comenzaría a fabricar alcohol antiséptico para abastecer a las autoridades de salud en la emergencia por la covid-19. La elaboración de este insumo se haría de la mano de Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que debe certificar las condiciones técnicas y sanitarias exigidas para esa sustancia.

La promesa de la FLA fue elaborar 146 toneladas, de las cuales entregaría las primeras 60 (200.000 unidades) a la Seccional de Salud de Antioquia, para su distribución en centros médicos y ancianatos, entre otros lugares con población vulnerable. El resto sería para comercializarlo entre el público en general.

Ocho días después del anuncio, la empresa regional ya produjo parte del lote acordado, pero el Invima no ha dado el visto bueno para su distribución, lo que sacó de quicio a uno de los empleados, quien grabó un video que hoy circula en redes sociales.

“Preocupados con la problemática que hay en Antioquia y esperando la visita del Invima, para poder sacar el alcohol. Como puede ver, tenemos las máquinas a punto y el alcohol hecho, y desde el martes estamos esperando al Invima”, señaló el operario, a un costado de la planta de producción.

Añadió que “tenemos una problemática entre el Ministro de Salud y el Invima, no sabemos qué hacer. El gobernador quiere donar ese alcohol y no se ha dado la orden por parte del Invima. El alcohol ya está preparado al 70% como lo declara el Invima y no nos han dado la orden”, repitió varias veces.