Las maromas de las regiones para afrontar crisis sanitaria

EL ORIENTE

El hospital regional San Juan de Dios de Rionegro cuenta con dos ventiladores mecánicos para la atención de personas con infección respiratoria grave, como lo indicó Rodrigo Hernández, alcalde del municipio. “Queremos comprar otros tres para estar listos en caso de que aumente el número de casos en nuestro municipio”. Además, Hernández había acordado extremar medidas en el protocolo de control sanitario en el muelle de vuelos nacionales porque durante los primeros días de la contingencia solo se aplicaba en el muelle de migración internacional. La red pública hospitalaria del Oriente recibe apoyo de dos privados que tienen buena infraestructura y capacidad instalada: la sede en Rionegro del San Vicente Fundación y la Clínica Somer. En la actualidad el Oriente registra casos en Rionegro, Guarne y Guatapé.



OCCIDENTE

El Hospital San Juan de Dios, de segundo nivel, está ubicado en Santa Fe de Antioquia y recibe pacientes desde 18 municipios en el Occidente y tres en el Suroeste. En total, su público objetivo está compuesto por 240.000 habitantes.

Este centro médico cuenta con 51 camas donde podrían atenderse personas con coronavirus, sin embargo, el gerente Jean Carlo Vanegas explicó que suelen estar ocupadas por pacientes con otros tipos de afecciones. Previendo esta situación, el hospital acondiciona un espacio de 338 metros cuadrados en el que antes realizaban cirugías y que ahora serviría como zona de aislamiento adicional para 22 pacientes.

Para los traslados, el hospital dispone de cuatro ambulancias: dos medicalizadas y dos ambulancias con dotación básica.



URABÀ

El Hospital Francisco Valderrama de Turbo no solo recibe pacientes de los once municipios del Urabá antioqueño, “también de Unguía, Acandí, Riosucio y otros municipios del Chocó, porque es el hospital de mediana complejidad más cercano que tienen”, indicó Geiler Miller Perea, subgerente de la institución. Ahora tiene tres camas disponibles para la atención en aislamiento de pacientes con grados de infección respiratoria moderada y ninguna está acondicionada para UCI. El hospital planea adecuar también un lugar a las afueras de la institución en el que sean recibidas las personas con cuadros de infección respiratoria y de ser necesario se remitirían a una de las tres camas de aislamiento o se trasladarían a un centro hospitalario del Aburrá, Apartadó o Montería. El hospital cuenta con tres ambulancias propias y cuatro alquiladas.



SUROESTE

El Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, único de segundo nivel de la subregión, “tiene la capacidad de albergar en condiciones de aislamiento a dos o tres pacientes con infección respiratoria por coronavirus”, según el alcalde Mauricio Márquez.

Si se trata de personas con niveles de infección grave, la institución cuenta con dos ventiladores mecánicos que hacen parte de los equipos de cirugía “pero podrían utilizarse para pacientes con coronavirus”, expuso Mauricio Toro, gerente del hospital. Con el fin de ampliar la capacidad de atención de pacientes con niveles de infección moderada, que no necesiten ventilación mecánica, se considera la posibilidad de habilitar el auditorio de la institución. “Es nuestro plan alternativo en caso de que debamos aislar a más de tres personas”, indicó Toro. Para los traslados el centro asistencial tiene dos ambulancias medicalizadas.



NORTE Y BAJO CAUCA

El Hospital San Juan de Dios de Yarumal y el César Uribe Piedrahíta en Caucasia, ambos de segundo nivel, cubren no solo estas dos subregiones. Hasta allí llegan también pacientes del sur de Córdoba. El San Juan de Dios cuenta con nueve camas para brindar atención en condiciones de aislamiento. Para trasladar pacientes dispone de cuatro ambulancias básicas y una medicalizada. El alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez, aseguró que “se habilitarán más camas en la medida en que se necesiten”. Por su parte, el H. César Uribe Piedrahíta, no dispone de zonas para atender pacientes en aislamiento. Se considera la posibilidad de adelantar la apertura de su nueva sede para habilitar 15 camas que permitan tratar pacientes en aislamiento por covid-19 . Sin embargo, aseguró el alcalde de Caucasia Félix Arango, “la transición demoraría unos meses”.



NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO

Al Hospital San Rafael de Yolombó, único de segundo nivel en el Nordeste, llegan también pacientes del Norte. Su población objetiva son 199.000 habitantes. Tiene cuatro camas para atención en aislamiento y, para el traslado de pacientes, dispone de tres ambulancias básicas y una medicalizada. Se proyecta la adecuación de una placa deportiva que está cerca del hospital para incrementar a 11 el número de camas aisladas. Ayer la minera Gran Colombia Gold anunció un apoyo de $300 millones para reforzar hospitales de Segovia y Remedios. Por su parte el Hospital César Uribe Piedrahíta, en Puerto Berrío también es el único de segundo nivel en su subregión. Allí preparan un cuarto con condiciones de aislamiento, para atención transitoria de pacientes que deban ir a Medellín o a Bucaramanga. Para ello, cuentan con tres ambulancias: dos medicalizadas y una básica.