Y es que el conglomerado público buscaría no pagar una multa de 170 millones de dólares que se le debe aplicar por no cumplir con el último plazo que tuvo para generar electricidad y que vence el próximo 30 de noviembre. Dicha garantía la cobra XM –empresa que opera el sistema interconectado nacional– y el dinero iría directamente al alivio de las facturas.

Por encima de EPM

El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, no dijo mayor palabra y la empresa solo se encargó de anunciar el recorrido de las autoridades. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del conglomerado: ni fechas ni aplazamiento.

Al analizar el trino de Villamizar –la tribuna donde la administración Quintero lo anuncia todo– se concluye que la Alcaldía le está pidiendo al Gobierno Nacional y a la UNGRD más tiempo para hacer pruebas en la caverna y, en caso de que no se les dé, entrarían a operar el 15 de noviembre con una turbina. Eso quiere decir que le incumplirían a la Creg, porque el compromiso energético solo se puede entregar con 2 turbinas.

Todo el panorama es muy preocupante para el sector eléctrico. El gran problema es que los empresarios del sector ven que EPM estaría tomando un atajo indebido para solucionar el incumplimiento, lo que afectaría directamente la confiabilidad.

Y esta no es la primera vez que una empresa trata de tomar un atajo para evitar pagar una multa. Pero siempre se ha hecho por la vía institucional, que es la técnica. Por ejemplo, se presentó ante la Creg para pedir que se le perdonara la multa cuando no pudo construir el proyecto Porce IV debido a las grandes invasiones de tierra que habían hecho poblaciones que no pertenecían al censo original del proyecto. El proyecto no salió y la empresa tuvo que pagar la multa.

Desde las épocas del racionamiento del expresidente César Gaviria, la Creg se ha encargado de hacer cumplir su propósito: que las señales que se envían al mercado, aseguren el abastecimiento del servicio público y la estabilidad del sistema eléctrico, y justamente las multas van encaminadas a que estos proyectos se cumplan y no dejen al país viendo un chispero.